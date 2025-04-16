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09:24, 16 апреля 2025Мир

США захотели сократить расходы на миротворчество ООН

Reuters: Белый дом предложил прекратить финансирование операций ООН
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа предложила полностью прекратить финансирование международных миротворческих операций под эгидой ООН. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на внутренние документы.

«Бюджетное управление Белого дома предложило прекратить финансирование миротворческих миссий ООН, сославшись на провалы операций в Мали, Ливане и Демократической Республике Конго», — говорится в сообщении.

Отмечается, что США являются крупнейшим спонсором миротворческих миссий ООН, обеспечивая почти треть финансирования. При этом предложение Белого дома является частью более широкой инициативы по сокращению бюджета Государственного департамента США вдвое.

Ранее появлялась информация, что конгрессмены-республиканцы внесли на обсуждение законопроект под названием «Закон о полном отказе от ООН 2025 года», который предполагает прекращение членства США в ООН и ее аффилированных органах, а также финансирование агентств организации.

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