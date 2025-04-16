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14:51, 16 апреля 2025Мир

Страна НАТО захотела отправить военных на Украину для обучения

Главком Бойсен: Дания может отправить военных на Украину летом 2025
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Inst Kalnins / Reuters

Дания может отправить своих военных на Украину летом 2025 года для их обучения на западе страны. Об этом сообщил главнокомандующий сухопутными силами Дании Петер Бойсен каналу TV 2.

«Мы отправим несколько команд, чтобы они увидели собственными глазами, чему научились украинцы. (...) Они едут туда, чтобы набраться опыта», — заявил главком.

По словам Бойсена, датские военнослужащие могут прибыть на Украину летом 2025 года по приглашению украинского военного руководства. Он добавил, что особую ценность представляет опыт применения беспилотных летательных аппаратов в ходе вооруженного конфликта. Главком сухопутных сил уточнил, что датские военные не примут участия в боевых действиях и «будут посещать курсы вдали от линии фронта, например, во Львове на Западной Украине».

Посол России в Дании Владимир Барбин прокомментировал эту информацию, отметив, что решение датских властей провоцирует неконтролируемую эскалацию конфликта, идет вразрез с мирными инициативами и подвергает риску жизни датских военных.

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