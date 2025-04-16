Посол России обвинил Данию в «неконтролируемой эскалации» конфликта на Украине

Посол Барбин: Дания втягивает себя в конфликт, направляя военных на Украину

Решение датских властей направить своих военных на Украину с целью изучения боевого опыта провоцирует неконтролируемую эскалацию конфликта. Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин, сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

«Отправка датских военнослужащих на Украину, в том числе для изучения боевого опыта, все глубже втягивает Данию в конфликт и провоцирует его дальнейшую неконтролируемую эскалацию», — отметил дипломат.

Посол добавил, что решение Копенгагена идет вразрез с предпринимаемыми в настоящее время попытками достичь политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта. Он также отметил, что Дания подвергает опасности жизни собственных военнослужащих, направляя их в зону боевых действий на территории Украины.

Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил о готовности королевства направить свои войска на Украину для поддержания мира в случае необходимости.

