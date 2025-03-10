Дания заверила в готовности направить войска на Украину

Глава МИД Расмуссен: Дания готова направить свои войска на Украину

Дания готова направить свои войска на Украину для поддержания мира в случае необходимости. В этом заверил глава МИД страны Ларс Лекке Расмуссен, сообщает DR.

«Если дойдет до того, что для достижения соглашения о прекращении огня или мира потребуется европейское присутствие, то Дания в принципе к этому готова», — сказал дипломат.

При этом министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отметил, что решения предпринять какие-либо конкретные действия еще не принято и будет зависеть от того, как будут развиваться события.

Ранее депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага назвал абсурдом рассуждения о возможном размещении миротворческого контингента западноевропейских стран на Украине. Однако евродепутат допустил, что возможно размещение миротворческого контингента ООН.