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19:09, 10 марта 2025Мир

Дания заверила в готовности направить войска на Украину

Глава МИД Расмуссен: Дания готова направить свои войска на Украину
Семен Александров (редактор)

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

Дания готова направить свои войска на Украину для поддержания мира в случае необходимости. В этом заверил глава МИД страны Ларс Лекке Расмуссен, сообщает DR.

«Если дойдет до того, что для достижения соглашения о прекращении огня или мира потребуется европейское присутствие, то Дания в принципе к этому готова», — сказал дипломат.

При этом министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отметил, что решения предпринять какие-либо конкретные действия еще не принято и будет зависеть от того, как будут развиваться события.

Ранее депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага назвал абсурдом рассуждения о возможном размещении миротворческого контингента западноевропейских стран на Украине. Однако евродепутат допустил, что возможно размещение миротворческого контингента ООН.

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