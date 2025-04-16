Стример позволил зрителям пытать его в прямом эфире 16 часов подряд

Стример Izidore устроил китайскую пытку водой в прямом эфире и был заблокирован

Американский стример, известный под ником Izidore, позволил зрителям пытать его в прямом эфире 16 часов подряд. Как пишет Dexerto, после трансляции, в которой он устроил себе китайскую пытку водой, сервис Twitch заблокировал его аккаунт.

Отмечается, что Izidore соорудил специальное устройство, благодаря которому ему на лоб падали капли воды каждый раз, когда зрители отправляли ему виртуальную валюту. При этом процесс пытки менялся в зависимости от суммы, которую ему жертвовали — например, при отправке 50 единиц валюты стример получал 20 быстрых капель, а при 100 единицах валюты — 20 медленных.

Трансляция продлилась 16 часов и собрала почти 500 тысяч просмотров. В финале Izidore заявил, что эфир прошел лучше, чем он планировал, и назвал этот опыт веселым.

При этом спустя несколько дней Twitch на сутки заблокировал его аккаунт. В официальном уведомлении уточнялось, что причиной стало «вымогательство денег, услуг или ценностей в обмен на саморазрушительное поведение».

Ранее сообщалось, что российского стримера Vault39, проживающего в Европе, сбила машина во время прямой трансляции на Twitch. Его доставили в больницу.