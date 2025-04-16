Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:24, 16 апреля 2025Мир

СВР назвала причину сближения России и США

СВР: Разлад между США и ЕС становится фактором сближения Москвы и Вашингтона
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Нынешний разлад между США и Европейским союзом (ЕС) становится фактором, способствующим ситуативному сближению Москвы и Вашингтона. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте Службы внешней разведки (СВР) России.

В СВР отметили, что в зарубежных экспертных кругах выражают надежду на новое объединение усилий России и США, «способных предотвратить сползание мира к новому глобальному конфликту».

Также уточняется, что Москва и Вашингтон могут вместе противостоять возможным провокациям со стороны как Украины, так и «обезумевших европейцев».

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что страны НАТО укрепляют свои военные позиции на границе с Калининградской областью. По его словам, Россия также видит рост агрессивных устремлений по отношению к Москве и Минску.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Правоохранители задержали бывшего губернатора Курской области

    Нашли эффективный способ снижения риска аритмии

    Европейский лидер призвал восстановить транзит газа через Украину

    В России отреагировали на сообщения о возможной сделке по Boeing с США

    Отказывавшийся от нейтрального статуса российский пловец получил его

    На Западе заявили об усталости от жалоб Зеленского на США

    Жителей одного региона РФ предупредили об угрожающей ему опасности

    Названы шесть продуктов для борьбы со вздутием живота

    Спасение беременной кошки из дымовой шахты в Москве попало на видео

    СВР назвала причину сближения России и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости