СВР назвала причину сближения России и США

СВР: Разлад между США и ЕС становится фактором сближения Москвы и Вашингтона

Нынешний разлад между США и Европейским союзом (ЕС) становится фактором, способствующим ситуативному сближению Москвы и Вашингтона. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте Службы внешней разведки (СВР) России.

В СВР отметили, что в зарубежных экспертных кругах выражают надежду на новое объединение усилий России и США, «способных предотвратить сползание мира к новому глобальному конфликту».

Также уточняется, что Москва и Вашингтон могут вместе противостоять возможным провокациям со стороны как Украины, так и «обезумевших европейцев».

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что страны НАТО укрепляют свои военные позиции на границе с Калининградской областью. По его словам, Россия также видит рост агрессивных устремлений по отношению к Москве и Минску.