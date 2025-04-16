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16:44, 16 апреля 2025Интернет и СМИ

Телеведущего признали невиновным по делу о покушении на коллегу с помощью шоколада

Daily Mail: С ведущего Бантинга сняли обвинения в покушении на коллегу
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Tetiana Bykovets / Unsplash

Бывшего телеведущего и инструктора по фитнесу Джоди Бантинга признали невиновным по делу о причастности к покушению на его коллегу Кимберли Хоскинс. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что расследование в отношении Бантинга велось более полутора лет. Однако суд счел доказательства вины Бантинга недостаточными и снял с него обвинения.

Телеведущего арестовали в октябре 2023 года. Ему предъявили обвинения в покушение на Хоскинс. Это случилось после того, как Бантинг оставил шоколадку на шкафу на рабочем месте. Хоскинс, у которой тяжелая аллергия на какао, обнаружила шоколад и попала в реанимацию с анафилактическим шоком.

В суде она заявила, что Бантинг знал, что у нее аллергия, и специально подбросил сладость в ее кабинет. При этом сам телеведущий утверждал, что не планировал причинить вред Хоскинс.

Ранее сообщалось, что в США арестовали бывшую жену известного телеведущего Аарона Соломона Анджелию Соломон. Уточняется, что женщина хотела расправиться с бывшим мужем, поскольку это позволило бы их дочери получить доступ к трастовому фонду.

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