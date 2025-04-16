Топ-менеджер Rambler&Co стал главой Общественного совета при Россотрудничестве

Андрей Цыпер избран председателем Общественного совета при Россотрудничестве

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер избран председателем Общественного совета при Россотрудничестве, тем самым он возглавил работу по поддержке международного сотрудничества.

Цыпер избран председателем на заседании Общественного совета. Прежний его глава, Игорь Чайка, назначен замруководителя Россотрудничества. Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий сохранит статус почетного президента совета.

В состав Общественного совета входят представители культуры, медиа и бизнеса, включая актера Владимира Машкова, режиссера Никиту Михалкова, предпринимателя и генерального директора ООО «Ладога Менеджмент» Кирилла Шамалова, гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского, генерального директора АНО «Институт развития интернета» Алексея Гореславского и других.

Андрей Цыпер назвал большой честью должность главы совета, указав, что деятельность Россотрудничества в нынешних обстоятельствах как никогда актуальна и важна.

Общественный совет при Россотрудничестве обеспечивает учет интересов граждан России при реализации государственной политики в сфере международного гуманитарного сотрудничества. Его задачи включают общественный контроль за деятельностью Россотрудничества, а также экспертно-методическую поддержку с учетом позиции гражданского общества.

Андрей Цыпер присоединился к команде Rambler&Co в 2013 году. В марте 2018-го назначен на должность исполнительного директора по медиа Rambler&Co. В его обязанности входит управление бизнесом и стратегическое развитие таких изданий, как «Лента.ру», «Газета.Ru», «Чемпионат» и других медиаактивов.

