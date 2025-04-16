Россиянам рассказали об оплате разбитого в магазине товара

Россиянам объяснили, нужно ли платить за разбитый в магазине товар

Платить за разбитый в магазине товар не нужно, если это произошло случайно, рассказал председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. Об этом пишет «Прайм».

Эксперт отметил, что по закону собственником товара до оплаты является магазин, из-за этого риск случайного повреждения имущества несет именно он.

«Если до покупки человек случайно задевает или роняет товар, например, из-за неудачной выкладки или тесноты проходов, то платить за продукцию не нужно», — объяснил он.

В случае, если посетитель специально бросил товар об пол или стену, убыток придется возместить. Доказать его виновность могут камеры видеонаблюдения или свидетели.

В марте сообщалось, что россияне стали реже покупать товары для творчества: в 2024 году количество транзакций в магазинах для хобби и творчества снизилось на 19 процентов по сравнению с годом ранее.