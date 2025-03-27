Названа сумма трат россиян на товары для творчества

«Т—Ж»: Россияне стали покупать на 19 процентов меньше товаров для творчества

Россияне стали реже покупать товары для творчества: в 2024 году количество транзакций в магазинах для хобби и творчества снизилось на 19 процентов по сравнению с годом ранее, выяснили аналитики «Т—Ж». Специалисты изучили динамику покупок россиян на маркетплейсах и обезличенных транзакций в специализированных магазинах. Результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, доля тех, кто тратит на творчество, выше среди людей в возрасте от 20 до 44 лет, а максимальные расходы приходятся на россиян от 30 до 39. Больше всего покупок, согласно исследованию, в 2024 году совершила молодежь 20-24 лет и люди 35-39 лет.

Женщины покупают товары для творчества чаще и тратят в два раза больше по сравнению с мужчинами. Подарки для творчества и хобби также чаще дарят женщинам, чем мужчинам аналитики «Т—Ж»

Также, согласно результатам, средний чек в магазинах для творчества вырос на девять процентов — с 845 до 921 рубля в среднем за год. По заказам на маркетплейсе средний чек вырос в среднем на два процента — с 452 до 459 рублей.

Самый популярный вид хобби, по данным аналитиков, — шитье: за прошедшие два года доля соответствующих товаров составляла 18-26 процентов от общего числа товаров в разделе «Досуг и творчество». В пятерке лидеров также товары в категориях «Аксессуары», где продаются расходные материалы, «Наборы для творчества», «Бисероплетение», «Рисование и лепка». На них в 2024 году, согласно исследованию, суммарно приходилось 57 процентов товаров для хобби и творчества, представленных на маркетплейсах.

Больше всего упал спрос на товары для вышивания. За год «Вышивание» опустилось с пятой на 11-ю строчку: доля товаров снизилась с 8,4 до 4,1 процента аналитики «Т—Ж»

Кроме того, по данным аналитиков, в денежном выражении лидирует категория «Рисование и лепка»: 17,6 процента от общего оборота в рублях за 2024 год среди товаров для творчества на маркетплейсе. Однако больше всего приобрели материалов для шитья — 19,1 процента всех купленных в 2024 году товаров.

Больше всего за год, согласно исследованию, вырос спрос в категориях «Кожевенное дело», «Изготовление свечей» и «Мыловарение»: рост составил 221, 90 и 53 процента соответственно. Несмотря на растущую популярность этих категорий, в абсолютных показателях их доля невелика: по 1-1,5 процента всех товаров для творчества.

Ранее были раскрыты траты россиян на шопинг к весне. Выяснилось, что в среднем россияне готовы потратить 14 тысяч рублей на обновление гардероба этой весной.