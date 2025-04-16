Трамп отказался от предложения Зеленского по покупке Patriot

BILD: Трамп отказался от предложения Зеленского купить 10 комплексов ПВО Patriot

Президент США Дональд Трамп отказался от предложения украинского лидера Владимира Зеленского купить 10 комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает BILD.

«Используя финансовые ресурсы ЕС и замороженные российские активы, он [Зеленский] хотел купить у США сотни ракет Patriot за большие деньги — по цене 5,5 миллиона евро каждая», — говорится в материале.

Однако, как отмечает издание, Трамп настолько обеспокоен переговорами Россией, что «даже не хочет зарабатывать деньги на обороне Украины».

Ранее Трамп отказал Украине в сделке на 50 миллиардов долларов.