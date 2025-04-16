Трамп отказал Украине в поставке оружия и сделке на 50 миллиардов долларов

Bild: Трамп отказал Украине в оружии и сделке на 50 миллиардов долларов

Президент США Дональд Трамп отказал Украине в поставках оружия и сделке на 50 миллиардов долларов. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

«Даже в сделке по добыче полезных ископаемых Трампа, похоже, в первую очередь волнуют не деньги, а символизм», — пишет издание, комментруя отказ Трампа от сделки с Украиной по покупке ракет для системы противовоздушной обороны Patriot.

Ранее журнал Politico написал, что Трамп пришел в ярость из-за поддержки европейцами украинского лидера Владимира Зеленского после перепалки двух глав государств в Белом доме в феврале.