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16:30, 16 апреля 2025Мир

Трамп отказал Украине в поставке оружия и сделке на 50 миллиардов долларов

Bild: Трамп отказал Украине в оружии и сделке на 50 миллиардов долларов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп отказал Украине в поставках оружия и сделке на 50 миллиардов долларов. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

«Даже в сделке по добыче полезных ископаемых Трампа, похоже, в первую очередь волнуют не деньги, а символизм», — пишет издание, комментруя отказ Трампа от сделки с Украиной по покупке ракет для системы противовоздушной обороны Patriot.

Ранее журнал Politico написал, что Трамп пришел в ярость из-за поддержки европейцами украинского лидера Владимира Зеленского после перепалки двух глав государств в Белом доме в феврале.

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