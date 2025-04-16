Трамп разозлился на ЕС из-за Зеленского

Politico: Трамп был зол на ЕС из-за поддержки Зеленского после ссоры в США

Президент США Дональд Трамп был в ярости из-за поддержки Европейским союзом (ЕС) украинского лидера Владимира Зеленского после перепалки двух глав государств в Белом доме в феврале. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, Трампа также возмутили и слова Зеленского о том, что до мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине еще очень далеко.

По словам некоторых чиновников, именно это стало «спусковым крючком», который побудил Трампа прекратить военную помощь Украине спустя всего 24 часа. Также отмечается, что отношения между главой Белого дома и украинским лидером все еще остаются напряженными.

Ранее Трамп усомнился в компетентности Зеленского. Он также подчеркнул, что конфликт на Украине никак нельзя было допускать.