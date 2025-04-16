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09:26, 16 апреля 2025Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о бросавших гранаты в мирных жителей бойцов ВСУ

Украинский пленный Чебанов: ВСУ в Курахово забросали гранатами мирных жителей
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) забросали гранатами мирных жителей Курахово после того, как те отказались поделиться с ними спрятанными в подвале припасами. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости пленный украинский военный Николай Чебанов.

«Наши солдаты обчищали подвалы, а там сидели мирные жители с детьми и бабушки. И они хотели зачистить, у них не получилось, они закидали гранатами», — рассказал пленный.

Он отметил, что некоторые украинские бойцы испытывают неприязнь к мирным жителям, которые отказываются эвакуироваться, считая, что такие люди ожидают прихода Российской армии.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о мобилизации ТЦК пожилых и больных людей. Он сообщил, что командование отправило его подразделение в поселок в Харьковской области. «Много было старых людей, ТЦК набрали старых и больных людей, которые не могут даже ходить», — вспомнил пленный.

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