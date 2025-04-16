Ушедшего на передовую россиянина не признали участником СВО и оставили без выплат

Житель Свердловской области ушел на передовую, но его не признали участником СВО

Житель Свердловской области ушел на передовую, но его не признали участником специальной военной операции (СВО) на Украине и оставили без выплат его семью. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

Россиянин отправился на фронт в декабре 2024 года. В начале 2025-го жена бойца обращалась в различные структуры, в том числе в военкомат, чтобы получить справку об участии мужа в СВО. Этот документ нужен для оформления мер социальной поддержки. Однако, как отметил парламентарий, россиянке поступали ответы, что такой человек на передовой не найден.

После обращения в военную прокуратуру найти военнослужащего на СВО все же удалось, и россиянке выдали соответствующий документ.

Однако депутат обратил внимание на то, что это далеко не первый случай, когда близкие военнослужащего в течение двух-трех месяцев после его убытия на фронт не могут получить справку о том, что их муж или сын является участником спецоперации. «И пока не понятно, на каком этапе происходит такой сбой в документообороте», — заключил парламентарий.

Ранее москвич «потерялся» на СВО между четырьмя частями и был объявлен в розыск как самовольно оставивший часть. Когда бойцу удалось объяснить легальность своего отсутствия (он был в 45-дневном отпуске), ему перестали начислять выплаты.