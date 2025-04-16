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13:18, 16 апреля 2025Россия

Ушедшего на передовую россиянина не признали участником СВО и оставили без выплат

Житель Свердловской области ушел на передовую, но его не признали участником СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Житель Свердловской области ушел на передовую, но его не признали участником специальной военной операции (СВО) на Украине и оставили без выплат его семью. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

Россиянин отправился на фронт в декабре 2024 года. В начале 2025-го жена бойца обращалась в различные структуры, в том числе в военкомат, чтобы получить справку об участии мужа в СВО. Этот документ нужен для оформления мер социальной поддержки. Однако, как отметил парламентарий, россиянке поступали ответы, что такой человек на передовой не найден.

После обращения в военную прокуратуру найти военнослужащего на СВО все же удалось, и россиянке выдали соответствующий документ.

Однако депутат обратил внимание на то, что это далеко не первый случай, когда близкие военнослужащего в течение двух-трех месяцев после его убытия на фронт не могут получить справку о том, что их муж или сын является участником спецоперации. «И пока не понятно, на каком этапе происходит такой сбой в документообороте», — заключил парламентарий.

Ранее москвич «потерялся» на СВО между четырьмя частями и был объявлен в розыск как самовольно оставивший часть. Когда бойцу удалось объяснить легальность своего отсутствия (он был в 45-дневном отпуске), ему перестали начислять выплаты.

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