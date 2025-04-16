В Кремле раскрыли темы разговора Путина и эмира Катара

Песков: Путин и эмир Катара Аль Тани могут обсудить украинский конфликт

Президент России Владимир Путин и эмир Катара, верховный главнокомандующий вооруженными силами страны Тамим бен Хамад Аль Тани в ходе встречи могут обсудить урегулирование украинского конфликта. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Обмен мнениями между Путиным и эмиром Катара по украинским делам будет обязательно, будет обмен мнениями по региональным делам, регион изобилует конфликтным потенциалом», — сообщил пресс-секретарь президента России.

Песков подчеркнул, что Катар играет «большую, важную роль в попытках урегулирования многих ситуаций». По его словам, российская сторона высоко ценит доверительный диалог с этим государством по многим темам, в том числе чувствительным.

Ранее стало известно, что Аль Тани посетит Россию с визитом 17 апреля. В ходе переговоров будут затронуты темы, связанные с двусторонними отношениями и обстановкой на мировой арене.