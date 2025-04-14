Стало известно о скором визите эмира Катара в Россию

ТАСС: Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани посетит Россию с визитом 17 апреля

Эмир Катара и верховный главнокомандующий вооруженными силами страны Тамим бен Хамад Аль Тани посетит Россию с визитом 17 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Визит эмира намечен на 17 апреля, на повестке двусторонние и международные темы», — рассказал собеседник агентства.

26 февраля глава МИД России Сергей Лавров во время официального визита в Дохе встретился с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Лавров передал наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина и пригласил его в Москву. Эмир, в свою очередь, отметил, что рассчитывает посетить российскую столицу 17 апреля.

После этого президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Аль Тани. Стороны обсудили ситуацию в Сирии, указав на необходимость сохранения суверенитета и территориальной целостности арабской республики. Кроме того, была выражена озабоченность ситуацией вокруг сектора Газа, где возобновились боевые действия.