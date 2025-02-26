Глава МИД России Лавров встретился с эмиром Катара Аль Тани в Дохе

Глава МИД России Сергей Лавров во время официального визита в Дохе встретился с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Об этом российское внешнеполитическое ведомство сообщило в Telegram.

«Эмир государства Катар Тамим бен Хамад Аль Тани принимает Сергея Лаврова», — говорится в публикации.

Российский министр передал Аль Тани наилучшие пожелания от президента России Владмира Путина и пригласил его в Москву. Эмир, в свою очередь, отметил, что рассчитывает посетить российскую столицу 17 апреля.

Ранее Лавров в ходе пресс-конференции в Дохе исключил идею заморозки конфликта на Украине по существующей линии фронта. «Такого не будет. У нас есть конституция, основанная на волеизъявлении людей», — подчеркнул дипломат.