В Москве проснулись кроты

Агроном Воробьев: Кроты проснулись в московском регионе из-за тепла

В московском регионе проснулись кроты — причиной этому оказалась аномально теплая погода, рассказал агентству «Москва» биолог, агроном Михаил Воробьев.

Он призвал дачников, которые переживают за газон и рассаду, не травить животных. Для «поклонников красоты» в саду он рекомендовал использовать антикротовые сетки. «Крот ползет и натыкается на сетку, сквозь ячейки которой он не сможет пройти, после чего он уползает куда-то в сторону за пределы участка», — объяснил специалист работу сетки.

Агроном отметил, что кроты могут быть полезны на дачном участке. Они не едят морковь, луковицы тюльпанов и другие растения. Эти хищные животные питаются личинками жуков-щелкунов, известными как проволочники, которые портят картофель, а также личинками майских жуков и взрослых особей медведки, которые просто досаждают всем садоводам-огородникам. Кроты также проделывают подземные ходы, по которым уходит талая или дождевая вода как по дренажным системам. Точно так же по их подземным ходам проходит воздух, который позволяет корням не задыхаться, объяснил специалист.

Ранее москвичей призвали перестать подкармливать уток и возвращающихся с зимовки птиц — изобилие пищи может поставить под угрозу их потомство. Это связано с тем, что утки расслабляются, привыкают к вольготной жизни без необходимости добывать себе пищу и таким образом становятся зависимыми от человека. А еще они могут ошибиться при выборе места для гнездования и остаться без нужного корма для выкармливания птенцов.