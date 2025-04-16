Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:15, 16 апреля 2025Экономика

В Москве проснулись кроты

Агроном Воробьев: Кроты проснулись в московском регионе из-за тепла
Мария Черкасова

Фото: Ahmad Kanbar / Unsplash

В московском регионе проснулись кроты — причиной этому оказалась аномально теплая погода, рассказал агентству «Москва» биолог, агроном Михаил Воробьев.

Он призвал дачников, которые переживают за газон и рассаду, не травить животных. Для «поклонников красоты» в саду он рекомендовал использовать антикротовые сетки. «Крот ползет и натыкается на сетку, сквозь ячейки которой он не сможет пройти, после чего он уползает куда-то в сторону за пределы участка», — объяснил специалист работу сетки.

Материалы по теме:
Россияне идут к гадалкам и астрологам при покупке жилья. Помогают ли растущая Луна и ретроградный Меркурий сэкономить миллионы?
Россияне идут к гадалкам и астрологам при покупке жилья.Помогают ли растущая Луна и ретроградный Меркурий сэкономить миллионы?
13 апреля 2025
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов. Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов.Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
31 октября 2024

Агроном отметил, что кроты могут быть полезны на дачном участке. Они не едят морковь, луковицы тюльпанов и другие растения. Эти хищные животные питаются личинками жуков-щелкунов, известными как проволочники, которые портят картофель, а также личинками майских жуков и взрослых особей медведки, которые просто досаждают всем садоводам-огородникам. Кроты также проделывают подземные ходы, по которым уходит талая или дождевая вода как по дренажным системам. Точно так же по их подземным ходам проходит воздух, который позволяет корням не задыхаться, объяснил специалист.

Ранее москвичей призвали перестать подкармливать уток и возвращающихся с зимовки птиц — изобилие пищи может поставить под угрозу их потомство. Это связано с тем, что утки расслабляются, привыкают к вольготной жизни без необходимости добывать себе пищу и таким образом становятся зависимыми от человека. А еще они могут ошибиться при выборе места для гнездования и остаться без нужного корма для выкармливания птенцов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский регион впервые атаковали тяжелые беспилотники ВСУ. Целью налета мог быть литейный завод

    В Германии захотели вернуть дорожные знаки для танков

    Стало известно о разморозке ФНС счетов Нурмагомедова

    Раскрыт возможный ответ России на нарушение Украиной моратория на удары

    В РПЦ провели участникам СВО инструктаж по духовной безопасности

    Израиль предложил стать посредником между Россией и Украиной

    Назван способ сохранить захваченный ВСУ монастырь в Курской области

    Отцу бойца СВО выделили долю с «гробовых» за сына через 20 лет после смерти

    Создатель стены Цоя отреагировал на акцию фанатов Паши Техника

    Российский военный получил 5,5 года колонии за уклонение от службы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости