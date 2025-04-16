В России нашли забытую могилу советского актера из сказок Алексея Катышева

В России нашли забытую могилу советского актера Алексея Катышева

В России нашли забытую могилу советского актера из сказок «Варвара-краса, длинная коса» и «Огонь, вода и... медные трубы» Алексея Катышева. Об этом сообщает Telegram-канал «КП Крым. Новости Симферополя и Керчи».

Артиста не стало 30 ноября 2006 года в Ялте. За две недели до этого на него напала пьяная компания, после чего он своевременно не стал обращаться в больницу. В результате легочной и сердечной патологии у актера развился сепсис. Нашедшие могилу журналисты отмечают, что она заброшена — на этом месте есть лишь деревянный крест с ржавой табличкой.

Ранее популярный турецкий актер Фатих Айхан захотел жить в Казани. Айхан признался, что влюбился в этот российский город.