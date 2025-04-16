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12:12, 16 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали цель ударов ВСУ по Ивановской области

Депутат Швыткин обвинил ВСУ в провокации в Ивановской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Цель ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Ивановской области — сорвать переговорные процессы и эскалировать конфликт, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Противник задействовал беспилотники дальнего типа. Но наши системы противовоздушной обороны (ПВО) сориентированы, в том числе, и на такое оружие. Благодаря эффективности их работы, а также благодаря использованию различных видов поражающего стрелкового оружия, беспилотники противника были уничтожены», — сказал политик.

Швыткин также обвинил ВСУ в продолжении атак на российскую энергоинфраструктуру, несмотря на достигнутое соглашение о прекращении ударов по объектам данного типа.

«Эти атаки носят провокационный характер. Главная их цель — сорвать переговорный процесс и продолжить противостояние», — убежден депутат.

О попытке атаки ВСУ на Ивановскую область стало известно в среду, 16 апреля. В небе над городом Шуя заметили дроны модели «Лютый», их сбили российские военнослужащие. Предварительно, обломки одного из сбитых дронов разбросало в радиусе 50 метров. Информации о последствиях на земле пока нет.

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