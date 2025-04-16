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15:17, 16 апреля 2025Россия

В России объяснили сложности наступления армии на Константиновку с юга

Онуфриенко: ВС РФ ликвидируют карман ВСУ между Димитровым и Дзержинском до лета
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

У Российской армии могут возникнуть некоторые сложности при наступлении на Константиновку с юга, так как там противник укрепил свои позиции. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» выразил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

По его словам, российские войска могут столкнуться с мощной группировкой Вооруженных сил Украины (ВСУ). В таком случае лучшей тактикой станет давление на всем участке фронта.

«Для ВСУ образуется большой карман между покровско-мирноградской и торецкой агломерациями. Противник находится в неудачном для него положении и чувствует давление с трех сторон. На этом фоне мы наблюдаем уверенное наступление наших войск», — подчеркнул эксперт.

Также Онуфриенко отметил, что ВСУ на протяжении года снабжали свои войска в Часовом Яру через Константиновку. В связи с этим перед армией России возникает одна из главных сложностей — застройка и укрепрайоны украинских войск.

О наступлении широким фронтом на Константиновку ранее сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский. По его словам, Вооруженные силы России движутся от Покровска, то есть ближе к северу ДНР.

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