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11:47, 16 апреля 2025Силовые структуры

В России осудили четверых боевиков ВСУ за терроризм в Курской области

Суд приговорил к длительным срокам четверых украинских боевиков за терроризм
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд приговорил к длительным срокам четверых украинских боевиков за терроризм в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Они осуждены по статье 205 («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий») УК РФ.

Как установил суд, 12 августа 2024 года Игорь Волков, Евгений Дудко, Виталий Красик и Александр Образцов в составе 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, вооруженные автоматическим оружием и взрывными устройствами, на четырех бронетранспортерах незаконно пересекли границу России и вторглись на территорию Суджанского района.

Они с целью блокирования и удержания населенного пункта оборудовали огневые позиции. Их действия препятствовали работе органов государственной власти. Также они запугивали местное население и препятствовали эвакуации. Волков и Дудко наблюдали за российскими войсками и передавали информацию. Красик и Образцов перемещали личный состав и материальные средства для продолжения террористической деятельности.

Их преступные действия пресекли российские войска, их задержали и до суда они находились под стражей.

Суд приговорил Дудко к 17 годам, а Волкова, Красика и Образцова к 16 годам. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что украинский пулеметчик получил срок за расправу над тремя российскими пленными в Курской области.

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