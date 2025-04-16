Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:48, 16 апреля 2025Экономика

В России подорожал один тип жилья

«Дом.РФ»: Новостройки в России подорожали на 2,4 процента
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

За первый квартал 2025 года новостройки в России подорожали на 2,4 процента. Об этом сообщает институт развития «Дом.РФ», пишет РИА Новости.

По данным аналитиков, в январе цены на новостройки выросли на 0,3 процента, в феврале — на 1 процент, а в марте — на 1,1 процента. По итогам трех месяцев строящееся жилье подорожало на 2,4 процента — это ниже темпов инфляции, отметили в госкомпании.

Из 68 регионов положительная динамика цен наблюдалась в 61. При этом в 31 регионе подорожание оказалось более сильным, чем в среднем по России. Заметнее всего цены выросли в Севастополе (плюс 14 процентов), в Новгородской (плюс 7,4 процента) и Орловской областях (плюс 6,6 процента). В Москве новостройки подорожали на 5,5 процента, а в Санкт-Петербурге — на 1,4 процента.

Подешевело строящееся жилье в Амурской, Ульяновской и Архангельской областях, Забайкальском и Хабаровском краях, Республике Хакасия и Ханты-Мансийском автономном округе.

Ранее россияне признались, что мечтают жить в квартирах площадью 70–100 квадратных метров. Такой метраж считают наиболее подходящим для комфортного проживания 45 процентов участников опроса компании «Росгосстрах».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан бывший губернатор Курской области. Что известно о его деле?

    Петербург побил температурный рекорд 105-летней давности

    Сотрудник авиакомпании продавал свои льготные авиабилеты на eBay за десятки тысяч рублей

    В Гагаузии начался митинг в поддержку главы автономии

    В заповеднике Приморья заметили Дракулу

    Захарова призвала обвинявших Россию встать на колени перед всем миром

    Россиянам назвали способ найти клад

    Россияне пострадали при атаках дронов ВСУ в российском регионе

    Илон Маск предложил матери своего ребенка 15 миллионов долларов и получил отказ

    Популярная ведущая расстегнула перед камерой надетую на голое тело кофту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости