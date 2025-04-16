В России подорожал один тип жилья

«Дом.РФ»: Новостройки в России подорожали на 2,4 процента

За первый квартал 2025 года новостройки в России подорожали на 2,4 процента. Об этом сообщает институт развития «Дом.РФ», пишет РИА Новости.

По данным аналитиков, в январе цены на новостройки выросли на 0,3 процента, в феврале — на 1 процент, а в марте — на 1,1 процента. По итогам трех месяцев строящееся жилье подорожало на 2,4 процента — это ниже темпов инфляции, отметили в госкомпании.

Из 68 регионов положительная динамика цен наблюдалась в 61. При этом в 31 регионе подорожание оказалось более сильным, чем в среднем по России. Заметнее всего цены выросли в Севастополе (плюс 14 процентов), в Новгородской (плюс 7,4 процента) и Орловской областях (плюс 6,6 процента). В Москве новостройки подорожали на 5,5 процента, а в Санкт-Петербурге — на 1,4 процента.

Подешевело строящееся жилье в Амурской, Ульяновской и Архангельской областях, Забайкальском и Хабаровском краях, Республике Хакасия и Ханты-Мансийском автономном округе.

Ранее россияне признались, что мечтают жить в квартирах площадью 70–100 квадратных метров. Такой метраж считают наиболее подходящим для комфортного проживания 45 процентов участников опроса компании «Росгосстрах».