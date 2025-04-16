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14:57, 16 апреля 2025Экономика

Россияне описали квартиру мечты

«Росгосстрах»: 45 % россиян мечтают о квартире в 70–100 квадратных метров
Виктория Клабукова

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Почти половина россиян считает идеальными квартиры площадью 70–100 квадратных метров. Как выглядит квартира мечты, выяснили аналитики компании «Росгосстрах» и сервиса «Циан». Результаты исследования приводит «Газета.Ru».

Такой метраж считают наиболее подходящим для комфортного проживания 45 процентов участников опроса. Каждый пятый респондент довольствовался бы 50-70 квадратными метрами. Наибольшей популярностью среди соотечественников пользуются двушки и трешки — за них проголосовали 35 и 28 процентов соответственно. Однокомнатные квартиры оказались третьими в этом списке (19 процентов голосов).

В плане этажности россияне отдают предпочтение средней — такое жилье выбрали бы 26 процентов россиян. На высотку от 26 этажей обратили бы внимание лишь пять процентов. При этом проживать они хотели бы в пределах 2–5 этажей (47 процентов опрошенных).

Стоимость квартиры мечты должна укладываться в 5–10 миллионов рублей — такое мнение высказал каждый пятый россиянин. Аналогичное число респондентов назвали сумму в 3–5 миллионов рублей. На 10–15 миллионов рублей решились бы 14 процентов информантов.

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Спальный район сочла лучшим местом для покупки квартиры треть информантов, четверть предпочли бы обзавестись жильем за чертой мегаполиса. Жилплощадь в центре крупного города является мечтой только 19 процентов россиян. При этом самыми желанными городами среди россиян стали Москва, Сочи, Санкт-Петербург и Калининград.

Для 48 процентов россиян лучшее жилье продается в элитных комплексах, качественная новостройка устроила бы 28 процентов информантов. В историческом здании хотел бы жить каждый десятый опрошенный. Монолит и кирпич выбрали бы две трети участников исследования, а панельные и блочные дома — одна треть.

Еще одной важной деталью при описании идеальной квартиры является вид из окна. Горы из окна квартиры хотели бы видеть 28 процентов респондентов, парки — 26 процентов. Водоемы при описании живописного вида из окна упоминал 21 процент опрошенных. Звукоизоляция первостепенна для трети участников исследования, просторная кухня — для 23 процентов, панорамные окна — для 22 процентов, высокие потолки — для 20 процентов.

Помимо этого, слагаемым идеальной квартиры являются хорошие соседи (проголосовало 33 процента россиян), развитая инфраструктура (31 процент) и тишина (27 процентов). Парки и экологичность района имеют значение для 21 и 23 процентов опрошенных.

Ранее россияне рассказали, как выглядит дача их мечты. В представлении большинства на идеальном участке должны быть сад с фруктами, качели, сарай и колодец, а сам дом должен быть построен из кирпича.

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