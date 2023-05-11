Россияне описали дачу мечты

«Росгосстрах»: на даче мечты россиян должны быть сад с фруктами, качели и колодец

Россияне считают, что помимо дома на загородном участке должны быть сад с фруктами, качели, сарай и колодец. Дачу мечты описали участники исследования компании «Росгосстрах». Пресс-релиз есть в распоряжении «Ленты.ру».

По поводу того, каким должен быть дом на загородном участке, мнения респондентов разделились. Около половины россиян (46 процентов) считают, что им достаточно летнего дома. Примерно столько же человек хотят приезжать на дачу круглый год и убеждены, что постройка должна быть капитальной и теплой. Другие шесть процентов могут вообще обойтись без дома, так как для них главное на даче — это участок.

При этом 40 процентов россиян желают, чтобы загородный дом был построен из кирпича, еще 28 процентов признают только деревянные сооружения, а 15 процентов выбирают сборно-щитовые постройки.

Кроме дома, по мнению россиян, на участке должен быть сад с фруктами — так считают 37 процентов опрошенных. Среди популярных атрибутов дачи респонденты также указали качели (34 процента), бытовку для инвентаря (31 процент), колодец (29 процентов), огород и газон (по 27 процентов), мангал или гриль (26 процентов). Помимо этого, обязательной постройкой на даче 60 процентов россиян назвали баню.

Ранее главным признаком дачи мечты россияне назвали наличие на ней площадки для барбекю — такого мнения придерживаются 66 процентов участников опроса сервиса «Авито Услуги». Для 59 процентов опрошенных необходимой оказалась возможность разбить на участке сад и цветочные клумбы, столько же выступили за наличие огорода. Свой бассейн на даче хотят иметь 32 процента опрошенных.