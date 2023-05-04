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11:55, 4 мая 2023Среда обитания

Россияне назвали признаки дачи мечты

«Авито Услуги»: россияне назвали признаком дачи мечты наличие зоны для барбекю

Фото: Pressmaster / Shutterstock / Fotodom

Главным признаком дачи мечты россияне назвали наличие площадки для барбекю. Свое мнение они высказали в рамках опроса сервиса «Авито Услуги», сообщают «Известия».

Барбекю в качестве атрибута идеальной дачи назвали 66 процентов респондентов. 64 процента опрошенных завили, что на даче обязательно должна быть баня или сауна. Для 59 процентов опрошенных необходимой оказалась возможность разбить на участке сад и цветочные клумбы, столько же выступили за наличие огорода. Свой бассейн на даче хотят иметь 32 процента опрошенных.

Что касается отдыха на даче, то 72 процента респондентов посчитали, что за городом необходимо жарить шашлык. При этом 60 процентов опрошенных отметили, что им нравится проводить время на даче с друзьями и родственниками. 50 процентов предпочитают устраивать рыбалку и ходить в лес.

Ранее большинство россиян (30 процентов) заявили, что готовы заплатить за дачу мечты от 900 тысяч до миллиона рублей. Еще 21 процент респондентов посчитали достаточной сумму до 500 тысяч рублей, а 16 процентов оказались готовы вложить более миллиона рублей.

Нина Ташевская
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