В России увидели у Байдена планы вернуться в политику

Политолог Марков: Байден впервые публично после ухода с поста критиковал Трампа

Бывший президент США Джо Байден впервые публично после ухода с поста критиковал своего сменщика Дональда Трампа и обратил внимание на то, что новый американский лидер «все ломает». Так о заявлениях Байдена высказался в Telegram российский политолог Сергей Марков.

Как отметил эксперт, несмотря на отношение к Байдену как «к умственно отсталому», тот все еще имеет планы поучаствовать в избирательных кампаниях и помочь Демократической партии «отбить» Сенат у республиканцев.

«Байден планирует вернуться в активную политику. Он считает, что его ошибка [в том], что он уступил давлению и пустил в кандидаты Камалу Харрис», — высказался Марков о первом антитрамповском выступлении Байдена после окончания президентского срока. При этом политолог увидел, что Демпартия находится в кризисе.

Как ранее заявил Байден, по его мнению, менее чем за 100 дней администрация Трампа нанесла стране столько вреда, что у него «захватывает дух».