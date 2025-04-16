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09:50, 16 апреля 2025Мир

У Байдена захватило дух из-за действий администрации Трампа

Байден: Менее чем за 100 дней Трамп нанес столько вреда, что дух захватывает
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kamil Krzaczynski / Reuters

Менее чем за 100 дней администрация президента США Дональда Трампа нанесла столько вреда, что просто дух захватывает. Об этом заявил бывший американский лидер Джо Байден. Трансляцию его выступления вел телеканал CNN.

«Посмотрите, что произошло сейчас. Меньше чем за 100 дней эта новая администрация нанесла столько вреда. Просто дух захватывает от того, что это могло произойти так скоро», — сказал он.

В своей речи бывший президент раскритиковал администрацию Трампа за сокращение расходов на социальное обеспечение, численности госслужащих, а также за миграционную политику, назвав действия Белого дома «разрушительными». Уточняется, что он при этом ни разу не упомянул имени Трампа.

Ранее Байден впервые публично выступил с речью после окончания президентского срока 20 января. Это произошло на конференции, посвященной теме защиты социального обеспечения в Чикаго.

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