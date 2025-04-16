Байден впервые публично выступил после окончания президентского срока

Байден впервые публично выступил в Чикаго после окончания президентского срока

Бывший глава Белого дома Джо Байден впервые публично выступил с речью после окончания президентского срока 20 января. Выступление прошло на мероприятии правозащитников прав инвалидов в Чикаго, передает РИА Новости.

Большую часть своей речи Байден уделил теме социального обеспечения в США, в частности, критике сокращений, которые вводит действующая администрация во главе с Дональдом Трампом (впрочем, имя американского президента политик ни разу не упомянул). В течение выступления Байден в своей манере говорил то громко, то шепотом.

По данным телеканала CNN, представители Демократической партии хотели бы, чтобы экс-прездент США воздержался от выступлений на публике, поскольку считают его скорее обузой для лишившейся власти партии, так как Байден ушел с поста с рекордно низкими рейтингами одобрения.

Ранее американский лидер Дональд Трамп раскрыл результаты теста на умственные способности. Он также заявил, что подобное тестирование не проходил его предшественник Джо Байден, у которого, по словам Трампа, «очень низкий уровень интеллекта».