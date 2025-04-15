Трамп заявил, что в ходе оценки умственных способностей удивил даже врачей

Президент США Дональд Трамп раскрыл результаты теста на умственные способности. Он заявил, что удивил даже врачей.

«Один из них сказал, что никогда не видел таких высоких показателей», — отметил американский президент.

Он добавил, что тест на когнитивные способности не проходил его предшественник Джо Байден, у которого, по словам Трампа, «очень низкий уровень интеллекта».

Ранее, комментируя тест на умственные способности, Трамп сообщил, что правильно ответил на все вопросы. Джо Байден, а также бывшая вице-президент США Камала Харис такой проверки не проходили, подчеркнул он.