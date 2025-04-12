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09:17, 12 апреля 2025Мир

Трамп прошел тест на когнитивные способности

Трамп сообщил, что сдал тест на определение умственных способностей
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Image

Президент США Дональд Трамп сообщил, что сдал текст на определение когнтитвных способностей. Об этом он заявил, разговаривая с журналистами на борту президентского самолета, передает ТАСС.

«Я чувствую, что в хорошей форме: хорошее сердце, хорошая душа. Я хотел немного отличаться от Байдена, я прошел когнитивный тест», — сказал американский президент.

Он подчеркнул, что правильно ответил на все вопросы. Джо Байден, а также бывшая вице-президент США Камала Харис такой проверки не проходили, указал Байден.

11 апреля сообщалось, что Трамп пройдет ежегодный медицинский осмотр. Как писал AP, этот медосмотр станет первым за долгие годы случаем, когда общественность узнает о состоянии здоровья американского лидера, который «стал самым пожилым в истории США человеком, принесшим присягу в качестве президента».

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