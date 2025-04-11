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09:44, 11 апреля 2025Мир

Трамп пройдет медосмотр

Президент США Дональд Трамп 11 апреля пройдет ежегодный медицинский осмотр
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп 11 апреля пройдет ежегодный медицинский осмотр. Об этом объявил сам глава Белого дома, сообщает Associated Press (AP).

«Я никогда не чувствовал себя лучше, тем не менее эти вещи необходимо сделать!» — заявил политик.

Издание отмечает, что этот медосмотр станет первым за долгие годы случаем, когда общественность узнает о состоянии здоровья американского лидера, который «стал самым пожилым в истории США человеком, принесшим присягу в качестве президента».

Агентство также обратило внимание, что Трамп сомневался в физических и умственных способностях своего предшественника Джо Байдена, хотя сам раньше держал информацию о своем здоровье в тайне.

Ранее Трамп высказался о главе Департамента государственной эффективности (DOGE), бизнесмене Илоне Маске. Он признался, что Маск ему не нужен. При этом президент США подчеркнул, что предприниматель проделал большую работу в составе правительства.

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