В России задержали главу района за превышение полномочий при закупках

В Ярославской области задержали главу одного из районов за превышение полномочий

В Ярославской области задержали главу района за превышение полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России по региону.

Задержанный подозревается в преступлении по статье 286 («Превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности») УК РФ.

По данным следствия, в 2023 году глава Гаврилов-Ямского района вместе депутатом муниципалитета обеспечил условия для победы в закупках подконтрольным компаниям на проведение различных работ на социально-значимых, спортивных и образовательных учреждениях. В закупочную документацию включались условия контрактов, которые были невыполнимы для других участников. Таким образом, происходило признание победителем фирм, подконтрольных фигурантам. Заключение договоров происходило по завышенной стоимости работ.

Их действия привели к нарушению конкуренции при проведении процедур и ущербу бюджета в размере не менее восьми миллионов рублей, которые были выведены на счета физических и юридических лиц.

Следователи СК и оперативные сотрудники МВД задержали фигурантов. С ними проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании им меры пресечения и наложении ареста на имущества.

Ранее сообщалось, что двух сотрудников российского университета арестовали за незаконный прием иностранцев.