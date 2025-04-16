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14:32, 16 апреля 2025Силовые структуры

Двоих сотрудников российского университета арестовали за незаконный прием иностранцев

В Уфе суд арестовал 2 сотрудников УГНТУ за незаконный прием 19 иностранцев
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Уфе суд арестовал двоих сотрудников приемной комиссии университета за незаконный прием 19 иностранцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Задержанные проходят обвиняемыми по статьям 286 («Превышение должностных полномочий») и 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ. Их арестовали.

По версии следствия, с июля 2023 года по апрель 2024 года обвиняемые помогли не менее чем 19 иностранным гражданам незаконно поступить в университет путем внесения изменений в информационную систему университета. Они увеличили абитуриентам баллы по вступительным испытаниям. Таким образом, были созданы условия для незаконного въезда и пребывания иностранных граждан на территории России.

По информации Telegram-канала Mash Batash, задержанные работали в Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ).

Ранее МВД ликвидировало канал незаконной миграции в Москве и Калининградской области, по которому в Россию прибыли около 40 иностранных граждан.

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