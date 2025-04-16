Российским школьникам посоветовали отказаться от зарубежных песен на последнем звонке

Е1.ru: В Екатеринбурге школьникам посоветовали отказаться от зарубежных песен

В Екатеринбурге выпускникам школы № 23 посоветовали отказаться от зарубежных песен на выступлениях во время последних звонков. Об этом стало известно региональному порталу Е1.ru.

По сведениям издания, российские подростки планировали танцевать вальс под песню певицы Адель, однако им предложили заменить трек на русскую музыку.

«Нам сообщили, что "иностранные песни строго под запретом, а последний звонок проводится для города, школы, а потом уже для вас"», — поделилась мать одной из учащихся.

Выступить под трек певицы Адель старшеклассникам разрешили в кафе или в ресторане, после официальной части праздника. Такую меру объяснили тем, что номера школьники будут показывать в первую очередь для учителей.

В городском департаменте образования заверили, что никаких распоряжений и запретов на этот счет от ведомства не было: список исполнителей и музыки для праздника не обсуждали. Предположительно, это могла быть инициатива руководства школы.

Ранее сообщалось, что к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову поступила жалоба от анонима во «ВКонтакте» о том, что в Доме культуры в Волоконовке школьница станцевала развратный танец под песню украинского рэп-исполнителя T-Fest.