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11:28, 16 апреля 2025Россия

В РПЦ провели участникам СВО инструктаж по духовной безопасности

Протоиерей Василенков провел участникам СВО инструктаж по духовной безопасности
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Протоиерей Василенков

Протоиерей Василенков . Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный военный священник в зоне специальной военной операции (СВО) протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Димитрий Василенков провел российским военным инструктаж по духовной безопасности. Об этом сообщается в Telegram-канале Военного отдела Московского патриархата.

Василенков обратился к участникам СВО и сказал им, что правила «физической безопасности» на поле боя им и так известны, а для духовного выживания в условиях военных действий в первую очередь важна молитва.

«Есть правила безопасности духовной. Их нарушение так же ведет к гибели или травме. Какое первое правило? Как говорил величайший полководец наш Александр Васильевич Суворов: "Молись Богу — от Него победа". Самое главное — это молитва», — рассказал военным священник РПЦ.

Ранее сообщалось, что российские священники убедили 700 солдат-срочников вернуться в Курскую область для выполнения задач.

ЖЗЛ
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