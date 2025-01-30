Российские священники убедили 700 солдат-срочников вернуться в Курскую область. Что об этом известно?

Протоиерей Василенков: 700 срочников вернулись на позиции с помощью священников

Священники убедили 700 российских срочников вернуться на передовую. Это произошло в первые дни наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, сообщил заместитель главы Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами, главный военный священник специальной военной операции (СВО) Димитрий Василенков.

По его словам, 6 августа 2024 года, когда началось украинское наступление на территории приграничного российского региона, военные священники стали прибывать в зону боевых действий, чтобы поддержать солдат. Уже через два дня общения с ними 700 бойцов, включая 46 отказников, отказались оставлять позиции.

Вдруг все как один отказались убегать и сказали: верните нас на фронт, мы будем драться до конца Димитрий Василенков Заместитель главы Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами, главный военный священник СВО

Василенков подчеркнул, что благодаря поддержке духовенства военнослужащие прекратили отступление и пошли вперед. Он отметил, что присутствие священников на передовой — один из ключевых факторов укрепления боевого духа. «Дух божий ведет наших воинов вперед», — заявил он, добавив, что бойцы ощущают духовную поддержку и нуждаются в ней.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Митрополит Кирилл призвал увеличить число военных священников на СВО

Тем временем митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл призвал увеличить число военных священников в зоне СВО в пять раз — с 300 до 1500 человек. Он отметил, что их роль заключается не только в духовном наставничестве, но и в предотвращении ожесточения солдат, напомнив, что на войне необходимо сохранять человечность и оставаться христианином даже по отношению ко врагу.

В свою очередь, Василенков высказался против распространения среди военных неоязыческих идей, заявив, что они формируют «звериные качества». По его мнению, противник стремится втянуть бойцов в жестокость и отвечать на их зверства своими зверствами, тем самым ослабляя их духовно.

Между тем осенью 2024 года в Российской армии была введена новая должность — помощник по работе с верующими. Как сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Олег Веселков, кандидаты уже назначены и получили благословение патриарха. Помощники исполняют функции духовников командования и работают непосредственно в войсках.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В России приняли закон о наказании добровольцев за преступления против военной службы

В конце 2024 года в России ужесточили закон о преступлениях против военной службы. Теперь таковыми признаются неисполнение приказа, сопротивление вышестоящему лицу, насильственные действия в его отношении, самовольное оставлении военной части или места службы, дезертирство, симуляция болезни, а также умышленное уничтожение военного имущества и добровольная сдача в плен.

Ранее к уголовной ответственности за эти проступки привлекали срочников, контрактников и призванных на военные сборы граждан в запасе, то теперь это касается и добровольцев, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине.

Два года назад президент России Владимир Путин подписал закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. С тех пор им гарантированы все соответствующие льготы, социальные выплаты и страхование.