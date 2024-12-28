Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:08, 28 декабря 2024Россия

Путин подписал закон о наказании добровольцев за преступления против военной службы

В России ввели для добровольцев наказание за преступления против военной службы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

В России ввели для добровольцев уголовное наказание за преступления против военной службы. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Преступлениями против военной службы признаются деяния против установленного порядка прохождения службы. В частности, речь идет о неисполнении приказа, сопротивлении начальнику, насильственных действиях в отношении начальника, самовольном оставлении части или места службы, а также дезертирстве, симуляции болезни, умышленном уничтожении военного имущества и добровольной сдаче в плен.

Если раньше к уголовной ответственности за вышеперечисленные деяния привлекали срочников, контрактников и граждан, находящихся в запасе, но призванных на прохождение военных сборов, то теперь — и добровольцев, которые отправились на специальную военную операцию (СВО) на Украине.

Как следует из принятого закона, под начальником следует понимать лицо, наделенное в отношении гражданина организационно-распорядительными функциями, а под прохождением военной службы — исполнение обязанностей по контракту.

Ранее в России одобрили закон об ответственности бойцов, пребывающих в добровольческих формированиях, в том числе в зоне проведения СВО, за порчу военного имущества.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Токаев сделал заявление об авиакатастрофе в Актау

      ФСБ задержала сотрудника Федерального агентства железнодорожного транспорта за взятку

      Врач раскрыла неожиданный факт о печени

      Ирландия потребовала вернуть пушку

      В РПЦ рассказали о новом служении священника-извращенца

      Путин освободил врачей от уголовной ответственности за небезопасные услуги

      Напавшего на россиянку в Подмосковье курьера задержали

      В Госдуме объяснили инициативу ужесточить наказание за незаконную регистрацию ИП

      Раскрыты суточные потери ВСУ

      Россиянин пинал членов экипажа и пытался разбить иллюминатор на рейсе из Дубая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше