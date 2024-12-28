Путин подписал закон о наказании добровольцев за преступления против военной службы

В России ввели для добровольцев наказание за преступления против военной службы

В России ввели для добровольцев уголовное наказание за преступления против военной службы. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Преступлениями против военной службы признаются деяния против установленного порядка прохождения службы. В частности, речь идет о неисполнении приказа, сопротивлении начальнику, насильственных действиях в отношении начальника, самовольном оставлении части или места службы, а также дезертирстве, симуляции болезни, умышленном уничтожении военного имущества и добровольной сдаче в плен.

Если раньше к уголовной ответственности за вышеперечисленные деяния привлекали срочников, контрактников и граждан, находящихся в запасе, но призванных на прохождение военных сборов, то теперь — и добровольцев, которые отправились на специальную военную операцию (СВО) на Украине.

Как следует из принятого закона, под начальником следует понимать лицо, наделенное в отношении гражданина организационно-распорядительными функциями, а под прохождением военной службы — исполнение обязанностей по контракту.

Ранее в России одобрили закон об ответственности бойцов, пребывающих в добровольческих формированиях, в том числе в зоне проведения СВО, за порчу военного имущества.