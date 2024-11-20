В России одобрили закон об ответственности добровольцев СВО за порчу военного имущества

В СФ одобрили закон об ответственности добровольцев за порчу военного имущества

В России одобрили закон об ответственности бойцов, пребывающих в добровольческих формированиях, в том числе в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, за порчу военного имущества. Соответствующее решение на пленарном заседании принял Совет Федерации, передает ТАСС.

Как следует из принятого закона, материальная ответственность за порчу ущерба по неосторожности будет равна понесенным убыткам, но не должна превышать один оклад месячного денежного довольствия военнослужащего и одной ежемесячной надбавки за выслугу лет.

Если ущерб был нанесен вследствие хищения, умышленного уничтожения, повреждения, порчи, незаконного использования имущества или других умышленных действий, то военнослужащий будет нести полную материальную ответственность.

Срок привлечения к материальной ответственности составляет три года со дня обнаружения ущерба.

До внесения поправок в закон такая материальная ответственность сегодня возлагалась на военнослужащих по призыву и по контракту.

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Их уравняли с контрактниками в правах на денежное довольствие, социальные гарантии и компенсации.