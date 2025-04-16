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17:14, 16 апреля 2025Из жизни

В РПЦ призвали не покупать один вид куличей

В РПЦ призвали не покупать куличи в пакетах с религиозными символами
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Врио руководителя Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по благотворительности протоиерей Михаил Потокин заявил, что не стоит покупать куличи в пакетах с изображениями религиозных символов и святынь. Об этом сообщает РИА Новости.

Потокин призвал не покупать куличи в таких пакетах, поскольку потом их приходится выбрасывать. Это, на его взгляд, показывает непотребное отношение к святым символам. «Не будем покупать пакеты с Моной Лизой или с "Явлением Христа народу" (художника Александра) Иванова, с Матронушкой (святой Матроной Московской — прим. "Ленты.ру") пакета не будем покупать... Чтобы потом это все не выбрасывалось в помойки, не лежало в непотребном месте изображение, потому что это и на нашей совести тоже — то, как мы относимся к изображениям креста, к изображениям святых», — объяснил он.

По мнению Потокина, если перестать покупать куличи, завернутые в пакеты с изображением крестов и текстами молитв, то их будут меньше продавать. Идеальный вид куличей, как объясняет представитель РПЦ, — «кулич скромный, без всяких надписей».

Ранее сообщалось, что пасхальный кулич, который вручили принцу Гарри, герцогу Сассекскому, на Украине, оказался русским. Он был украшен сверху шапочкой из белой глазури, а не косичкой и крестом, как делают на Украине.

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