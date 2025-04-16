В заповеднике Приморья заметили Дракулу

В заповеднике «Земля леопарда» заметили кабаргу с большими клыками

Фотоловушка зафиксировала животное с большими клыками. Об этом сообщает Telegram-канал «Земля леопарда».

Речь идет о кабарге, которая была замечена ночью в заповеднике Приморья. «Рогов у этого копытного нет, зато есть клыки как у Дракулы. Они имеются только у самцов», — рассказали авторы канала.

Несмотря на то что кабарга обладает весьма пугающим видом, она питается лишайниками, хвоей, папоротником и листьями деревьев. В ее рационе преобладают кустарники и другие растения.

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