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20:25, 16 апреля 2025Моя страна

В заповеднике Приморья заметили Дракулу

В заповеднике «Земля леопарда» заметили кабаргу с большими клыками
Мария Винар

Фото: Николай Усик / Wikimedia

Фотоловушка зафиксировала животное с большими клыками. Об этом сообщает Telegram-канал «Земля леопарда».

Речь идет о кабарге, которая была замечена ночью в заповеднике Приморья. «Рогов у этого копытного нет, зато есть клыки как у Дракулы. Они имеются только у самцов», — рассказали авторы канала.

Несмотря на то что кабарга обладает весьма пугающим видом, она питается лишайниками, хвоей, папоротником и листьями деревьев. В ее рационе преобладают кустарники и другие растения.

Ранее сообщалось, что суслики устроили эпичную драку перед россиянами.

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