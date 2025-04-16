Суслики устроили эпичную драку перед россиянами

Опубликовано видео с дракой сусликов в Тюменской области

Суслики устроили драку на трассе Тюмень — Омск в Голышмановском районе Тюменской области и попали на видео. На кадры, появившиеся в сообществе «Паблик Тюмень», обратило внимание «КП Тюмень».

Как рассказали биологи, таким образом животные делят территорию или пропитание. «Два крохотных, но бесстрашных суслика устроили эпичную драку прямо на глазах умиляющихся автолюбителей. Хотя такие стычки среди сусликов — редкое явление для обычного наблюдателя, они вполне типичны в борьбе за территорию или еду», — приводит издание комментарий специалистов.

Ранее сообщалось, что в Жигулевском заповеднике, расположенном в Самарской области, фотоловушка сняла потасовку кабанов. Одно из животных не захотело делиться лакомством с другими и устроило драку. Потерпев поражение, кабан отвернулся от своего оппонента и ушел.