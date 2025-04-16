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16:57, 16 апреля 2025МирЭксклюзив

Вероятность смягчения позиции Трампа по Украине оценили

Политолог Асафов: Трамп не станет смягчать позицию по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп не станет смягчать свою позицию по Украине и не откажется от требований по возврату долгов, предположил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов. Он подчеркнул, что изменения возможны только в сторону выдвижения новых условий Киеву.

«Сообщения о смягчении требований США к сделке по ресурсам, вероятно, являются лишь одной из гипотез, которые забрасывают в информационное пространство для тестирования общественного мнения», — сказал политолог.

Асафов уверен, что условия сделки по ресурсам со временем будут становиться более жесткими для Украины. По его мнению, предпосылки для смягчения требований отсутствуют.

«Трамп будет менять условия только в сторону увеличения числа пунктов предполагаемой сделки. Раньше это была сделка по критическим ресурсам, теперь — по остаткам украинской экономики. Я не вижу никаких обстоятельств, в рамках которых требования Штатов могли бы смягчить», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что администрация Трампа пересмотрела свою позицию в ходе переговоров с Украиной, снизив требования от оказанной Киеву помощи с 300 до 100 миллиардов долларов. Это приближает цифру к украинской оценке в 90 миллиардов.

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