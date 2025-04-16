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08:52, 16 апреля 2025Экономика

США смягчили требования к Киеву перед сделкой по ресурсам

Bloomberg: США снизили требования к Украине с 300 до 100 миллиардов долларов
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа пересмотрела свою позицию в ходе переговоров с Украиной, снизив требования от оказанной Киеву помощи с 300 до 100 миллиардов долларов. Это приближает цифру к украинской оценке в 90 миллиардов, сообщает Bloomberg.

«После раунда переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе администрация президента Дональда Трампа снизила оценку помощи, которую США оказали Киеву с начала полномасштабного вторжения России, с 300 миллиардов до примерно 100 миллиардов долларов», — сказано в источнике.

Отмечается, что в качестве компенсации за помощь Вашингтон планирует получить прибыль от будущих инвестиционных проектов Украины, в частности в сферах полезных ископаемых и инфраструктуры.

23 февраля Трамп заявил, что Украина должна расплатиться за оказанную США помощь не только редкоземельными металлами, но и нефтью, и «чем угодно». До этого он отмечал, что рассчитывает получить от сделки с Киевом 400-500 миллиардов долларов.

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