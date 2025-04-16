Власти рассказали о планах сократить сроки летнего отключения горячей воды

Замминистра Ересько: Сокращать сроки летнего отключения воды не планируется

В России не планируют сокращать сроки летнего отключения горячей воды. Об этом рассказал замглавы Минстроя Алексей Ересько, пишут «Известия».

По словам замминистра, уменьшать срок отключения с десяти до семи дней нецелесообразно. «Раньше подача горячей воды в Москве останавливалась на три недели, потом на две, а сейчас уже на десять дней», — напомнил Ересько.

За этот срок удается качественно провести модернизацию оборудования, опрессовку труб и гидравлические испытания трубопроводов высоким давлением, а также промыть фильтры, обслужить котлы и другое оборудование.

«Есть системы, которые трудно заменить резервным оборудованием, например, на угольных котельных», — уточнил замглавы Минстроя и добавил, что спешка в проведении регламентных работ чревата авариями осенью и зимой.

Ранее жителей Москвы предупредили, что отключать горячую воду в домах начнут с 20 мая. Специалисты отметиили, что максимальная продолжительность отключения горячей воды в столице в 2025 году не изменится, составив до 10 дней при нормативе в 14 суток.

