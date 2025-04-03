Москвичам назвали сроки начала отключений горячей воды

Юрист Адамс сообщил, что горячую воду в Москве начнут отключать с 20 мая

Горячую воду в Москве начнут отключать с 20 мая. Об этом сообщил генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс в разговоре с NEWS.ru.

По словам юриста, максимальная продолжительность отключения горячей воды в столице в 2025 году не изменится, составив до 10 дней при нормативе в 14 суток. «В Петербурге сроки варьируются, но также не превышают двух недель. В Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и других крупных городах применяется аналогичная схема: отключения проходят поэтапно по районам и сопровождаются публикацией графиков на порталах администраций и ресурсоснабжающих компаний», — поделился информацией специалист.

Адамс уточнил, что в разных регионах РФ ежегодные отключения горячей воды проходят в период с мая по конец августа. При этом он добавил, что сроки отключений различаются и варьируются от трех дней до двух недель в силу технических требований к эксплуатации систем теплоснабжения, поскольку сети, подающие тепло зимой, летом проходят проверку на прочность. «Гидравлические испытания позволяют определить слабые места, выявить изношенные участки труб, оценить работу насосного оборудования и при необходимости провести ремонт. Без таких профилактических мер не обойтись — в противном случае есть риск аварий уже в отопительный сезон», — заключил юрист.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева напомнила россиянам, что отопление отключают после пяти дней подряд со средней температурой выше плюс восьми градусов Цельсия.