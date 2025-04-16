Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:38, 16 апреля 2025Бывший СССР

Военкор рассказал об уничтожении ВСУ своих войск

Военкор Лисицын: НАТО поставляет ВСУ технику, чтобы уничтожать свои же войска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yan Dorbronosov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют по своим, а НАТО поставляет технику с GPS для «точности», заявил военкор Евгений Лисицын в Telegram.

«Артиллерия лупит наугад, а западные "партнеры" поставляют технику, которая только помогает эффективнее уничтожать свои же войска», — подчеркнул он.

По словам военкора, можно подумать, что это диверсия, но это просто обычный уровень организации украинских войск.

Ранее в Калиново Донецкой народной республики (ДНР) украинские войска открыли огонь по готовым сдаться сослуживцам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новые власти Германии хотят передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Как на это отреагировали в России?

    На Украине допустили подписание с США промежуточного документа по ископаемым «уже сегодня»

    Немецкие банки отказались от инвестиций в оборону по соображениям этики

    Раскрыты потери ВСУ в бою за монастырь под Курском

    В Финляндии заявили о гибели наемника на Украине

    Отказ Трампа продать ракеты Украине объяснили интересом к переговорам с Путиным

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала откровенное декольте после тренировки

    В Белом доме заявили о возможности США «манипулировать временем и пространством»

    В России допустили подготовку удара «невиданной силы» по Украине

    Военкор рассказал об уничтожении ВСУ своих войск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости