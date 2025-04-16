Военкор рассказал об уничтожении ВСУ своих войск

Военкор Лисицын: НАТО поставляет ВСУ технику, чтобы уничтожать свои же войска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют по своим, а НАТО поставляет технику с GPS для «точности», заявил военкор Евгений Лисицын в Telegram.

«Артиллерия лупит наугад, а западные "партнеры" поставляют технику, которая только помогает эффективнее уничтожать свои же войска», — подчеркнул он.

По словам военкора, можно подумать, что это диверсия, но это просто обычный уровень организации украинских войск.

Ранее в Калиново Донецкой народной республики (ДНР) украинские войска открыли огонь по готовым сдаться сослуживцам.