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00:30, 16 апреля 2025Из жизни

Загадочный скелет в желтой футболке нашли в пруду

В тайской провинции Чайяпхум обнаружили загадочный скелет в желтой футболке
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Bobby Yip BY / CP / Reuters

В таиландской провинции Чайяпхум нашли загадочный скелет. Об этом пишет The Thaiger.

Останки обнаружили в пруду в районе Нонгбуадаенг. Скелет в желтой футболке находился под цветами водяного гиацинта. В полиции заявили, что футболка была спортивной, с цифрой восемь на груди и надписью на английском языке.

Из-за состояния останков врачи не смогли на месте определить пол и возраст того, кому они принадлежали. Скелет передали судмедэкспертам. Полиция попросила жителей района сообщить, не пропадали ли у них недавно знакомые или родственники.

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