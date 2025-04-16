Загадочный скелет в желтой футболке нашли в пруду

В тайской провинции Чайяпхум обнаружили загадочный скелет в желтой футболке

В таиландской провинции Чайяпхум нашли загадочный скелет. Об этом пишет The Thaiger.

Останки обнаружили в пруду в районе Нонгбуадаенг. Скелет в желтой футболке находился под цветами водяного гиацинта. В полиции заявили, что футболка была спортивной, с цифрой восемь на груди и надписью на английском языке.

Из-за состояния останков врачи не смогли на месте определить пол и возраст того, кому они принадлежали. Скелет передали судмедэкспертам. Полиция попросила жителей района сообщить, не пропадали ли у них недавно знакомые или родственники.

Ранее сообщалось, что в американском штате Вашингтон сумели опознать останки женщины, обнаруженные в 1997 году. Оказалось, что они принадлежали Лори Крейг, которая часто путешествовала по штату и пропала.