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15:39, 16 апреля 2025Культура

Западным режиссерам угрожали из-за поездок в Москву

Директор ММКФ Кудрявцев: Западным режиссерам угрожают из-за поездки на фестиваль
Ольга Коровина
Пресс-конференция, посвященная 47-му Московскому международному кинофестивалю

Пресс-конференция, посвященная 47-му Московскому международному кинофестивалю. Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

Программный директор Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Иван Кудрявцев сообщил, что западным режиссерам поступали угрозы от представителей их стран из-за желания представить проекты в Москве. Его комментарий приводит ТАСС.

По словам Кудрявцева, режиссеры из недружественных стран продолжают подавать заявки на участие в фестивале, несмотря на риски. «Им делают прозрачные и непрозрачные намеки на то, что их ждет, если они поедут в Москву», — объяснил он.

Директор ММКФ отметил, что культурные связи между странами становятся более крепкими, хотя стремление представителей киноиндустрии идти навстречу никогда не исчезало: «Кинематографисты становятся смелее. Это ответ мирового сообщества на попытку превращения в оружие таких инструментов мирного диалога, как фестивали».

47-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 17 по 24 апреля. Основной площадкой фестиваля традиционно станет киноцентр «Октябрь». Уточняется, что в этом году в конкурсную программу вошли больше 200 картин из 56 стран мира. Известно, что одной из главных тем ММКФ в этом году станет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее культовый сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что русскую культуру невозможно отменить. «Нельзя сказать человеку, чтобы он не слушал Петра Чайковского или не читал Федора Достоевского», — пояснил кинематографист.

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